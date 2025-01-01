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Родинки
Билеты от 1800₽
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Спектакль Родинки

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Исследование территории детства с Дмитрием Изместьевым и артистами РАМТа

Режиссер Дмитрий Изместьев с молодыми артистами РАМТа представляет самый загадочный спектакль сезона. В «Светлой стороне» команда исследует тему детства не как «прекрасного далека» с бабушкиными пирогами и зубными феями, а как территорию выживания и травм.

Темы и вопросы

В режиссерской драматургии собраны узнаваемые ситуации, когда маленький человек в возрасте от 3 до 8 лет сталкивается с серьезными вызовами. Взрослея, мы часто забываем и обесцениваем эти моменты. Но так ли безобидна игра в войнушку? Как влияет на психику отказ купить игрушку? И какие следы оставляют «публичные порки», когда тебя ругают на глазах у других?

Музыка и взаимодействие с залом

Спектакль проходит в окружении живой музыки и вокала, создавая атмосферу документальной искренности и теплоты. Театр приглашает родителей — настоящих и будущих, с детьми и без — отважно пройти коридор взросления, перезаписать свой опыт и «выйти на светлой стороне». Возможно, зрители даже вместе споют что-нибудь из «Битлз»!

Мнение режиссера

Дмитрий Изместьев отмечает: «В последние годы все одержимы копанием в собственном прошлом и разбором детских травм. С удовольствием поучаствуем в этом! Надеемся, спектакль посеет в зрителях размышления о том, что родитель может сделать прямо сейчас, пока дети маленькие, чтобы дать им опоры на пути взросления. Маяки и опоры! И постараться не усложнять этот путь».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 2000 ₽
2 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 1800 ₽
10 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 1800 ₽
28 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 2000 ₽

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