Родина моя, Автозавод 2.0
Киноафиша Родина моя, Автозавод 2.0

Спектакль Родина моя, Автозавод 2.0

Постановка
Наивно? Очень 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Постановка по рассказам Наталии Ким. Исполняют артисты РАМТа

Приглашаем вас на новый спектакль «РОДИНА МОЯ, АВТОЗАВОД 2.0», который основан на рассказах Наталии Ким. В этом увлекательном представлении прозвучат герои из сборника «Родина моя, Автозавод», а также произведения из сборника «По фактической погоде». Эти истории оживут под музыкальным сопровождением, которое перенесет зрителей в уникальную атмосферу.

Музыкальное сопровождение

В отличие от предыдущей постановки, в «РОДИНА МОЯ, АВТОЗАВОД 2.0» зрители смогут насладиться богатым музыкальным оформлением. На сцене будут звучать гитара, арфа, виолончель, а также... швейная машинка! Это оригинальное сочетание инструментов добавит спектаклю особую нотку и создаст незабываемое звучание.

Актерский состав

Спектакль привлекает внимание не только сюжетом, но и выдающимся актерским составом. В роли героев выступят:

  • Нелли Уварова
  • Александра Аронс
  • Сергей Печёнкин
  • Ксения Медведева
  • Вера Зотова
  • Дарья Семёнова
  • Александр Голубков
  • Евгения Козина
  • Василиса Козина

Не упустите возможность!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе глубокие темы и оригинальное музыкальное оформление. Уверены, что «РОДИНА МОЯ, АВТОЗАВОД 2.0» станет одним из ярких событий театральной жизни!

