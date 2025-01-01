Постановка по рассказам Наталии Ким. Исполняют артисты РАМТа

Приглашаем вас на новый спектакль «РОДИНА МОЯ, АВТОЗАВОД 2.0», который основан на рассказах Наталии Ким. В этом увлекательном представлении прозвучат герои из сборника «Родина моя, Автозавод», а также произведения из сборника «По фактической погоде». Эти истории оживут под музыкальным сопровождением, которое перенесет зрителей в уникальную атмосферу.

Музыкальное сопровождение

В отличие от предыдущей постановки, в «РОДИНА МОЯ, АВТОЗАВОД 2.0» зрители смогут насладиться богатым музыкальным оформлением. На сцене будут звучать гитара, арфа, виолончель, а также... швейная машинка! Это оригинальное сочетание инструментов добавит спектаклю особую нотку и создаст незабываемое звучание.

Актерский состав

Спектакль привлекает внимание не только сюжетом, но и выдающимся актерским составом. В роли героев выступят:

Нелли Уварова

Александра Аронс

Сергей Печёнкин

Ксения Медведева

Вера Зотова

Дарья Семёнова

Александр Голубков

Евгения Козина

Василиса Козина

Не упустите возможность!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе глубокие темы и оригинальное музыкальное оформление. Уверены, что «РОДИНА МОЯ, АВТОЗАВОД 2.0» станет одним из ярких событий театральной жизни!