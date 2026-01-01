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Роден, ее вечный идол
Киноафиша Роден, ее вечный идол

Спектакль Роден, ее вечный идол

Балет Бориса Эйфмана 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Балет «Роден, ее вечный идол» в Александринском театре

В Александринском театре состоится показ балета Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол». Эта постановка посвящена судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, а также возлюбленной и музе Камиллы Клодель.

Трагедия любви и творчества

История их страсти полна трагизма. В течение 15 лет Роден и Клодель образовывали единое творческое целое. Однако разрыв стал роковым ударом для душевного здоровья Камиллы и пагубно сказался на её жизни. Забытая и покинутая, Клодель провела 30 лет в психиатрической клинике, где и умерла в 1943 году, оставаясь в тени своего гения.

Пластическая выразительность

Постановка балансирует на грани между психологией и искусством. Эйфман использует уникальный пластический язык, который был отточен в его предыдущих работах, таких как «Евгений Онегин», «Чайка» и «Русский Гамлет». Балет не только исследует темы страстей и гениальности, но и открывает новые горизонты для понимания творческого процесса.

Цена гениальности

Спектакль «Роден, ее вечный идол» – это глубокое размышление о цене, которую платят художники за создание бессмертных шедевров. Хореограф подчеркивает, что муки и таинства творчества всегда будут волновать художников, вызывая у зрителей мощный эмоциональный отклик.

Награды и признание

Постановка удостоена престижных премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит», что подчеркивает её высокий художественный уровень и значимость в современном театре.

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В других городах
Июль
Август
2 июля четверг
20:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 10000 ₽
7 августа пятница
20:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 4000 ₽
8 августа суббота
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 4000 ₽

Фотографии

Роден, ее вечный идол Роден, ее вечный идол Роден, ее вечный идол

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