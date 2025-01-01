Rock&Skripka от Баха до Linkin Park

Концертное шоу «Чернов Сергей Rock&Скрипка»

Приглашаем вас на уникальное концертное шоу «Чернов Сергей Rock&Скрипка», где классика встречает рок, а современные хиты обретают новое звучание! Это захватывающее представление объединяет множество стилей и жанров, обещая стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

Что вас ждет на концерте?

В программе прозвучат шедевры классической музыки в рок-обработке:

А. Вивальди

И. С. Бах

П. И. Чайковский

Ж. Оффенбах

Кроме того, вы сможете насладиться рок-хитами таких легендарных групп, как:

Linkin Park

Muse

AC/DC

Led Zeppelin

Deep Purple

СЛОТ

КиШ

Цой

На концерте также прозвучат популярные и танцевальные мелодии, такие как:

Sway

Lambada

Wake Me Up

Пыяла

Интерактив и атмосфера

Концерт обещает быть не только громким и веселым, но и интерактивным. Зрители смогут поучаствовать в обсуждениях и взаимодействии с артистами, что добавит особую атмосферу в событие. Все это будет сопровождаться живым исполнением профессиональной рок-группы!

Артисты шоу

Сергей Чернов – Автор программы, Электроскрипка

– Автор программы, Электроскрипка Андрей Исаков – Барабаны

– Барабаны Илья Исаков – Бас-гитара

– Бас-гитара Андрей Жуйков – Электро-гитара

– Электро-гитара Мария Никитченко – Клавиши

Не упустите возможность стать частью этого музыкального феерического шоу. Мы ждем вас!