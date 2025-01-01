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Rock&Skripka от Баха до Linkin Park
Билеты от 1500₽
Киноафиша Rock&Skripka от Баха до Linkin Park

Rock&Skripka от Баха до Linkin Park

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концертное шоу «Чернов Сергей Rock&Скрипка»

Приглашаем вас на уникальное концертное шоу «Чернов Сергей Rock&Скрипка», где классика встречает рок, а современные хиты обретают новое звучание! Это захватывающее представление объединяет множество стилей и жанров, обещая стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

Что вас ждет на концерте?

В программе прозвучат шедевры классической музыки в рок-обработке:

  • А. Вивальди
  • И. С. Бах
  • П. И. Чайковский
  • Ж. Оффенбах

Кроме того, вы сможете насладиться рок-хитами таких легендарных групп, как:

  • Linkin Park
  • Muse
  • AC/DC
  • Led Zeppelin
  • Deep Purple
  • СЛОТ
  • КиШ
  • Цой

На концерте также прозвучат популярные и танцевальные мелодии, такие как:

  • Sway
  • Lambada
  • Wake Me Up
  • Пыяла

Интерактив и атмосфера

Концерт обещает быть не только громким и веселым, но и интерактивным. Зрители смогут поучаствовать в обсуждениях и взаимодействии с артистами, что добавит особую атмосферу в событие. Все это будет сопровождаться живым исполнением профессиональной рок-группы!

Артисты шоу

  • Сергей Чернов – Автор программы, Электроскрипка
  • Андрей Исаков – Барабаны
  • Илья Исаков – Бас-гитара
  • Андрей Жуйков – Электро-гитара
  • Мария Никитченко – Клавиши

Не упустите возможность стать частью этого музыкального феерического шоу. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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