Концерт трибьют-группы RockSet в пабе O'Connell's

В пабе «O'Connell's» состоится концерт трибьют-группы «RockSet», посвящённый хитам легендарной шведской поп-рок группы «Roxette». Это уникальное событие привлечёт поклонников музыки 80-х и 90-х, ведь «Roxette» подарили миру такие незабываемые мелодии, как «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» и «The Look».

Группа «RockSet» состоит из талантливых музыкантов, которые не только воспроизводят оригинальные композиции, но и передают дух и энергию «Roxette» на сцене. Каждый номер наполнен эмоциями и страстью, характерными для оригинала, что способствует созданию незабываемой атмосферы.

Приходите и наслаждайтесь живым исполнением любимых хитов. Концерт станет прекрасной возможностью вновь вспомнить знаковые песни, которые по-прежнему остаются в сердцах миллионов слушателей по всему миру.