Rockировка

Харизматичные и веселые, талантливые, творческие музыканты сыграют любимые песни!

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где харизматичные и веселые музыканты исполнят ваши любимые песни! На концерте вы услышите как каверы на известные хиты мировой и отечественной эстрады, так и оригинальные композиции, созданные самими артистами.

Что вас ждет на спектакле?

В программе вечера — разнообразные музыкальные номера, которые поднимут настроение и подарят позитивные эмоции. Артисты обещают удивить зрителей не только исполнениям знакомых мелодий, но и новыми, уникальными треками, которые являются результатом их творческой работы.