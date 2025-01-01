Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Rockировка

Rockировка

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Харизматичные и веселые, талантливые, творческие музыканты сыграют любимые песни!

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где харизматичные и веселые музыканты исполнят ваши любимые песни! На концерте вы услышите как каверы на известные хиты мировой и отечественной эстрады, так и оригинальные композиции, созданные самими артистами.

Что вас ждет на спектакле?

В программе вечера — разнообразные музыкальные номера, которые поднимут настроение и подарят позитивные эмоции. Артисты обещают удивить зрителей не только исполнениям знакомых мелодий, но и новыми, уникальными треками, которые являются результатом их творческой работы.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
4 сентября в 19:00 Новосибирская филармония
от 2800 ₽
D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
8 августа в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Андрей Бебуришвили
18+
Юмор
Андрей Бебуришвили
10 января в 17:00 КК им. Маяковского
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше