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Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей

Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Энергия рок-музыки в исполнении виолончелистов

Ансамбль виолончелистов НФОР, в составе которого выступят: Петр Гладыш, Николай Солонович, Андрей Яцыныч, Мария Михайловская, Анна Плетюхина, Владислав Провотарь, Михаил Лебедев, Айдер Рысалиев, Евгения Богинская, Роман Доброгорский, Татьяна Смирнова и Яна Штин, приглашают вас на уникальный концерт под названием Rockin' Cellos.

Звук десятка виолончелей

Рок — это, пожалуй, самый энергичный музыкальный жанр в мире. А если к нему добавить один из самых экспрессивных инструментов — виолончель? И не одну, а сразу десять? Энергетика этого вечера будет зашкаливать!

Знаковые хиты в новой аранжировке

Музыканты ансамбля создают собственные аранжировки знаковых рок-песен, привнося в знакомые мелодии что-то новое и неожиданное. В программе концерта вы услышите только самые главные хиты мировой рок-музыки: от легендарных групп, таких как Queen, Metallica, Deep Purple и Pink Floyd, до кумиров миллениалов — Nirvana и Blink 182.

История ансамбля

Ансамбль виолончелистов НФОР — молодой коллектив, полностью состоящий из участников виолончельной группы оркестра. Свой первый концерт они сыграли в январе 2022 года в Рахманиновском зале Московской консерватории. Каждый их выступление — это возможность насладиться классикой рок-музыки в необычном исполнении.

Обратите внимание, что программа концерта может быть изменена. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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