Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей

Энергия рок-музыки в исполнении виолончелистов

Ансамбль виолончелистов НФОР, в составе которого выступят: Петр Гладыш, Николай Солонович, Андрей Яцыныч, Мария Михайловская, Анна Плетюхина, Владислав Провотарь, Михаил Лебедев, Айдер Рысалиев, Евгения Богинская, Роман Доброгорский, Татьяна Смирнова и Яна Штин, приглашают вас на уникальный концерт под названием Rockin' Cellos.

Звук десятка виолончелей

Рок — это, пожалуй, самый энергичный музыкальный жанр в мире. А если к нему добавить один из самых экспрессивных инструментов — виолончель? И не одну, а сразу десять? Энергетика этого вечера будет зашкаливать!

Знаковые хиты в новой аранжировке

Музыканты ансамбля создают собственные аранжировки знаковых рок-песен, привнося в знакомые мелодии что-то новое и неожиданное. В программе концерта вы услышите только самые главные хиты мировой рок-музыки: от легендарных групп, таких как Queen, Metallica, Deep Purple и Pink Floyd, до кумиров миллениалов — Nirvana и Blink 182.

История ансамбля

Ансамбль виолончелистов НФОР — молодой коллектив, полностью состоящий из участников виолончельной группы оркестра. Свой первый концерт они сыграли в январе 2022 года в Рахманиновском зале Московской консерватории. Каждый их выступление — это возможность насладиться классикой рок-музыки в необычном исполнении.

Обратите внимание, что программа концерта может быть изменена. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!