Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей

Концерт виолончелистов НФОР: Rockin' Cellos

На сцену Дома музыки выйдет ансамбль виолончелистов НФОР – молодой и талантливый коллектив, состоящий из участников виолончельной группы оркестра. В его составе: Петр Гладыш, Николай Солонович, Андрей Яцыныч, Мария Михайловская, Анна Плетюхина, Владислав Провотарь, Михаил Лебедев, Айдер Рысалиев, Евгения Богинская, Роман Доброгорский, Татьяна Смирнова и Яна Штин.

Программа концерта

В рамках концерта Rockin' Cellos зрители смогут насладиться хитами классиков русского рока, такими как:

«Кино»

«ДДТ»

«Парк Горького»

«Автограф»

Энергия и экспрессия

Рок – это один из самых энергичных музыкальных жанров в мире. А если к нему добавить виолончель – инструмент с глубоким и экспрессивным звучанием? И не одну, а сразу десять виолончелей? Энергетика вечера будет зашкаливать!

Уникальные аранжировки

Музыканты ансамбля сами создают аранжировки знаковых песен, привнося в знакомые мелодии что-то новое и необычное. Это создаст уникальную атмосферу, способную удивить даже самых искушенных зрителей.

Программа может быть изменена, поэтому следите за обновлениями!