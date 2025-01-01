Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей

На сцену Дома музыки выйдет ансамбль виолончелистов НФОР – молодой и талантливый коллектив, состоящий из участников виолончельной группы оркестра. В его составе: Петр Гладыш, Николай Солонович, Андрей Яцыныч, Мария Михайловская, Анна Плетюхина, Владислав Провотарь, Михаил Лебедев, Айдер Рысалиев, Евгения Богинская, Роман Доброгорский, Татьяна Смирнова и Яна Штин.
В рамках концерта Rockin' Cellos зрители смогут насладиться хитами классиков русского рока, такими как:
Рок – это один из самых энергичных музыкальных жанров в мире. А если к нему добавить виолончель – инструмент с глубоким и экспрессивным звучанием? И не одну, а сразу десять виолончелей? Энергетика вечера будет зашкаливать!
Музыканты ансамбля сами создают аранжировки знаковых песен, привнося в знакомые мелодии что-то новое и необычное. Это создаст уникальную атмосферу, способную удивить даже самых искушенных зрителей.
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