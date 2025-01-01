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Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей

Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт виолончелистов НФОР: Rockin' Cellos

На сцену Дома музыки выйдет ансамбль виолончелистов НФОР – молодой и талантливый коллектив, состоящий из участников виолончельной группы оркестра. В его составе: Петр Гладыш, Николай Солонович, Андрей Яцыныч, Мария Михайловская, Анна Плетюхина, Владислав Провотарь, Михаил Лебедев, Айдер Рысалиев, Евгения Богинская, Роман Доброгорский, Татьяна Смирнова и Яна Штин.

Программа концерта

В рамках концерта Rockin' Cellos зрители смогут насладиться хитами классиков русского рока, такими как:

  • «Кино»
  • «ДДТ»
  • «Парк Горького»
  • «Автограф»

Энергия и экспрессия

Рок – это один из самых энергичных музыкальных жанров в мире. А если к нему добавить виолончель – инструмент с глубоким и экспрессивным звучанием? И не одну, а сразу десять виолончелей? Энергетика вечера будет зашкаливать!

Уникальные аранжировки

Музыканты ансамбля сами создают аранжировки знаковых песен, привнося в знакомые мелодии что-то новое и необычное. Это создаст уникальную атмосферу, способную удивить даже самых искушенных зрителей.

Программа может быть изменена, поэтому следите за обновлениями!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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