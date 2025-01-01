Меню
Rocket | New year show
Билеты от 2900₽
Rocket | New year show

Rocket | New year show

16+
16+
Билеты от 2900₽

О концерте

Новогоднее шоу от Rocket в клубе «Base»

Клуб «Base» приглашает на уникальное новогоднее шоу, организованное командой ROCKET. В программе заявлены музыкальные выступления и создание праздничной атмосферы, которая непременно порадует каждого гостя.

Весёлые вечера и яркие представления

Это событие подходит тем, кто предпочитает активный отдых. Организатор допускает на мероприятие гостей от 14 лет, что делает шоу доступным для молодежной аудитории. Здесь каждый сможет насладиться атмосферой весёлых вечеринок.

Что вас ждёт на шоу

Во время мероприятия зрителей ожидают зажигательные номера от талантливых артистов, которые подарят множество положительных эмоций. Не упустите возможность зарядиться энергией и хорошим настроением в эти праздничные дни!

Купить билет на концерт Rocket | New year show

Декабрь
30 декабря вторник
18:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2900 ₽

