Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях
Киноафиша RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

RockCellos: мировые рок-хиты на виолончелях в Омске

А вы знали, что рок и виолончель созданы друг для друга? Именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями, невероятно!

В программе

Концертная программа включает мировые хиты, которые знакомы каждому ценителю музыки:

  • Nirvana
  • Rammstein
  • Metallica
  • AC/DC
  • Linkin Park
  • Muse
  • Queen
  • The Cranberries
  • Scorpions
  • Pink Floyd
  • Marilyn Manson
  • Red Hot Chili Peppers
  • System of a Down
  • The Beatles
  • Bon Jovi
  • Kiss
  • Limp Bizkit
  • The Prodigy
  • Michael Jackson
  • Blur
  • 30 Seconds To Mars
  • Coldplay
  • Arctic Monkeys
  • No Doubt
  • Radiohead
  • Maroon 5
  • Gorillaz
  • Survivor
  • The Rasmus
  • Depeche Mode
  • Europe
  • Deep Purple
  • Aerosmith
  • и другие

Купить билет на концерт RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
15 октября среда
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Игорь Николаев
12+
Поп
Игорь Николаев
24 октября в 19:00 Омский музыкальный театр
от 2100 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
17 октября в 19:00 Ангар
от 3000 ₽
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
6+
Живая музыка
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
21 марта в 20:00 Концертный зал РЦСО
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше