RockCellos: мировые рок-хиты на виолончелях в Омске
А вы знали, что рок и виолончель созданы друг для друга? Именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями, невероятно!
В программе
Концертная программа включает мировые хиты, которые знакомы каждому ценителю музыки:
- Nirvana
- Rammstein
- Metallica
- AC/DC
- Linkin Park
- Muse
- Queen
- The Cranberries
- Scorpions
- Pink Floyd
- Marilyn Manson
- Red Hot Chili Peppers
- System of a Down
- The Beatles
- Bon Jovi
- Kiss
- Limp Bizkit
- The Prodigy
- Michael Jackson
- Blur
- 30 Seconds To Mars
- Coldplay
- Arctic Monkeys
- No Doubt
- Radiohead
- Maroon 5
- Gorillaz
- Survivor
- The Rasmus
- Depeche Mode
- Europe
- Deep Purple
- Aerosmith
- и другие