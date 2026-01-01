Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Rock трибьют

12+
О концерте

Энергия рока в Театре эстрады

«ROCK-трибьют» в Театре эстрады — это незабываемое шоу, которое подарит вам лучшие моментами из истории рок-музыки. Легендарные хиты AC/DC, Linkin Park, KoRn, Aerosmith, Nirvana и многих других грандиозных рок-групп пронзят атмосферу живым звуком и мощной энергетикой.

Великолепие живого исполнения

На сцене вас ждет невероятная сила и страсть, которые делают концерт по-настоящему уникальным. Это не просто музыка — это целое событие, где объединяются поклонники рока всех поколений. Вы сможете снова пережить атмосферу легендарных стадионных концертов и составить компанию тем, кто любит истинный рок.

Что вас ждет на спектакле

В программе могут быть изменения, но одно неизменно — это мощные театральные эффекты. Вы услышите громкий звук, станете свидетелем театральных выстрелов и других внезапных шумовых эффектов. Кроме того, на сцене появится театральный туман, тяжёлый дым, яркий свет и лазерные лучи. Будьте готовы к настоящему рок-шоу!

Заметки для зрителей

Обратите внимание, что в концерте звучат произведения на иностранных языках. Это погружение в мир музыки, который уже полвека не знает границ. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории, наполненной драйвом и эмоциями.

Февраль
Март
27 февраля пятница
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
28 февраля суббота
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 1400 ₽
1 марта воскресенье
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15

