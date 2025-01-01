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Rock-трибьют
Киноафиша Rock-трибьют

Rock-трибьют

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир рок-музыки: "ROCK-трибьют" в Театре эстрады

Никаких компромиссов! Пламенная любовь, безграничная свобода и неудержимая сила ритмов — это всё о "ROCK-трибьют". Этот уникальный концерт в Театре эстрады предлагает вам насладиться легендарными шедеврами грандиозных рок-групп, которые изменили музыкальный мир навсегда.

Живой звук и мощь рок-музыки

Только живой звук, мощь и откровенность сделают ваш вечер незабываемым. Хиты таких великих групп, как AC/DC, Linkin Park, KoRn, Aerosmith и Nirvana, прозвучат на большой сцене. Эмоции и энергия этого концерта останутся с вами надолго!

Объединение поколений

Концерт "Rock-трибьют" объединяет поклонников рок-музыки всех поколений. Он возвращает на сцену лучшие мгновения рок-концертов, погружая зрителей в атмосферу грандиозных стадионных шоу.

Не упустите шанс!

Станьте частью уникального события, которое напишет новую главу в истории рок-музыки, не знающей границ уже более полувека. Проникнитесь страстью и драйвом истинного рока в Театре эстрады!

Важно знать

В концерте звучат произведения на иностранных языках. Обратите внимание, что в программе и составе участников представления возможны изменения.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
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Екатеринбург, 27 сентября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 28 сентября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

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