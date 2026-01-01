Незабываемый вечер с концертом «Rock Station»

В баре Petter пройдет концерт «Rock Station», где вас ждет заряд энергии и мощные ритмы любимых рок-хитов. Денис Селиванов и его команда готовы порадовать зрителей живым исполнением как отечественных, так и зарубежных композиций.

Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным праздником. Сет, подготовленный артистами, включает в себя энергичные и мелодичные рок-записи, которые создадут атмосферу веселья и драйва. Вы услышите как классические хиты, так и современные рок-шедевры.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и насладиться живой музыкой! Мы ждем вас на концерте!