Новый год с рок-музыкой от группы Rock Round

Группа Rock Round приглашает всех любителей рок-н-ролла на незабываемый концерт в паб O'Connell's. В уютном зале, славящемся своей отличной акустикой и изысканным меню, пройдет мероприятие, посвященное новогодним каникулам.

Что ждать от вечера

Гостям будут представлены как уже полюбившиеся композиции, так и песни популярных исполнителей разных лет. Это отличная возможность насладиться живым выступлением и зарядиться положительной энергией на весь год.

Почему стоит посетить

Событие станет настоящим праздником для всех, кто ценит рок-музыку и атмосферу живых концертов. Вы сможете не только услышать любимые хиты, но и открыть для себя новые треки, которые тоже могут стать любимыми.

Не упустите шанс провести вечер в компании музыки и замечательных людей!