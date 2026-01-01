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Rock Privet
Киноафиша Rock Privet

Rock Privet

16+
Возраст 16+

О концерте

Яркий концерт Rock Privet в Новосибирске

7 ноября 2026 года в Лофт-Парке «Подземка» пройдет грандиозный концерт группы Rock Privet. Эта осень обещает быть насыщенной благодаря их уникальному концерту, который сочетает в себе самые яркие моменты рок-музыки.

Зажигательная программа

На вас ждёт коктейль из знаменитых русскоязычных хитов, смешанных с современными рок-аранжировками. Это обещает быть настоящим музыкальным приключением, которое зарядит энергией на весь вечер. Профессиональные музыканты группы Rock Privet обеспечат мощную живую подачу, в сочетании с отличным настроением.

Не упустите шанс

Приходите 7 ноября и станьте частью самой громкой рок-дискотеки этой осени от Rock Privet. Не пропустите возможность насладиться качественной музыкой в шикарной атмосфере!

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2800 ₽

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