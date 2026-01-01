Энергия рока с группой Rock Privet

Группа Rock Privet готовит обновлённую программу, в которую войдут все самые мощные номера и несколько ярких новинок. Это отличный повод для поклонников рока срывать голоса на припеве «На заре» и отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь».

Вечер обещает множество эмоций: вы сможете зажигать фонарик телефона на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу». Живой ритм будет колебаться между мелодичными рок-балладами и безбашенным металкором.

Драйв и позитив guaranteed

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события. Вас ждёт зашкаливающая концентрация хитовости, драйва и позитива!