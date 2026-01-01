Оповещения от Киноафиши
Rock Privet
Rock Privet

16+
Возраст 16+
О концерте

Весенний концерт Rock Privet в Москве

Группа Rock Privet готовит удивительное музыкальное событие в столице. 11 апреля их концерт пройдет в атмосферном клубе Atmosphere. Это будет не просто выступление — это настоящий праздник для всех любителей рока!

В программе можно ожидать коктейль из самых ярких и драйвовых номеров. Вы сможете насладиться популярными русскоязычными хитами, которые будут переведены в мощные рок-аранжировки. Всё это подается с зажигательной энергией и отличным настроением.

Atmosphere станет большой площадкой для большой программы. Приходите и станьте частью самого громкого рок-мероприятия этой весны! Не упустите шанс зарядиться позитивом и эмоциями, которые принесет группа Rock Privet.

Апрель
11 апреля суббота
19:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
17 марта в 19:30 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Концерт Якова Окуня
6+
Джаз
Концерт Якова Окуня
10 марта в 20:00 Эссе
от 900 ₽
Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
4 апреля в 22:00 Petter
от 1500 ₽
