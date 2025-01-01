Меню
Rock Privet
Киноафиша Rock Privet

Rock Privet

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодний концерт Rock Privet в Санкт-Петербурге

3 января 2026 года клуб «Космонавт» превратится в центр праздничного рока. Группа Rock Privet устроит большой новогодний концерт, который зарядит энергией и электричеством на весь год вперед. Хватит доедать оливье — пора встряхнуться и ворваться в 2026-й под живой звук!

Обзор программы

Rock Privet подготовили два блока исполнения:

  • Акустический: знакомые треки в новом звучании.
  • Электрический: фирменные мэшапы, неожиданные каверы, сюрпризы и мощь настоящего концерта.

Здесь не будет скучных поздравлений — только хиты, драйв и та самая магия живого рока!

Полезная информация для зрителей

  • Дата: 3 января
  • Запуск гостей: 18:00
  • Начало концерта: 19:00
  • Возрастное ограничение: 16+

Не упустите шанс начать год с Rock Privet! Подготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру в клубе «Космонавт»!

Купить билет на концерт Rock Privet

Январь
3 января суббота
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2800 ₽

