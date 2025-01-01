3 января 2026 года клуб «Космонавт» превратится в центр праздничного рока. Группа Rock Privet устроит большой новогодний концерт, который зарядит энергией и электричеством на весь год вперед. Хватит доедать оливье — пора встряхнуться и ворваться в 2026-й под живой звук!
Rock Privet подготовили два блока исполнения:
Здесь не будет скучных поздравлений — только хиты, драйв и та самая магия живого рока!
Не упустите шанс начать год с Rock Privet! Подготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру в клубе «Космонавт»!