Новогодний концерт Rock Privet в Санкт-Петербурге

3 января 2026 года клуб «Космонавт» превратится в центр праздничного рока. Группа Rock Privet устроит большой новогодний концерт, который зарядит энергией и электричеством на весь год вперед. Хватит доедать оливье — пора встряхнуться и ворваться в 2026-й под живой звук!

Обзор программы

Rock Privet подготовили два блока исполнения:

Акустический: знакомые треки в новом звучании.

знакомые треки в новом звучании. Электрический: фирменные мэшапы, неожиданные каверы, сюрпризы и мощь настоящего концерта.

Здесь не будет скучных поздравлений — только хиты, драйв и та самая магия живого рока!

Полезная информация для зрителей

Дата: 3 января

3 января Запуск гостей: 18:00

18:00 Начало концерта: 19:00

19:00 Возрастное ограничение: 16+

Не упустите шанс начать год с Rock Privet! Подготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру в клубе «Космонавт»!