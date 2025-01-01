Меню
Rock Privet
16+
После семи лет активной музыкальной деятельности группа Rock Privet смело заявила о себе как об одной из самых ярких и остроумных рок-групп на отечественной сцене. Коллектив под руководством Наиля Шариязданова стал значимым явлением в мире музыки, привнося в него уникальное сочетание хитов, экстравагантных пародий и мэшапов.

Забавные пародии и драйвовые номера

Концерт Rock Privet обещает быть настоящим музыкальным шоу, наполненным самыми популярными номерами, которые полюбились зрителям. На сцене вы сможете увидеть не только старые хиты, но и эксклюзивные премьеры, подготовленные командой специально для этого события.

Атмосфера рок-дискотеки

Готовьтесь к незабываемой атмосфере, где вас ожидают драйвовые выступления, побуждающие к танцам и слэму под любимые поп-хиты. Rock Privet предлагает своим зрителям искренний и несерьёзный отдых под серьёзный музыкальный бэкграунд.

Не упустите возможность окунуться в мир Rock Privet и насладиться большими концертом, где музыка и юмор станут неразделимой частью вашего вечера!

Март
7 марта суббота
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2500 ₽
8 марта воскресенье
20:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
9 марта понедельник
20:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Мещера. Легенды древних. Часть 2
16+
Фолк Тяжелый рок
Мещера. Легенды древних. Часть 2
6 марта в 19:00 Мёд
от 1000 ₽
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
6+
Живая музыка
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
12 декабря в 21:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2300 ₽
Леонид Кулаков. Весенний тур
18+
Юмор
Леонид Кулаков. Весенний тур
28 марта в 19:00 Пересвет-арена
от 1500 ₽
