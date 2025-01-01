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Rock Privet
Киноафиша Rock Privet

Rock Privet

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Двойной удар от Rock Privet в Лофт-Парке «Подземка»!

Каждый вечер будет уникальным: музыканты подготовили две разные концертные программы, чтобы удивить даже самых преданных фанатов. Готовьтесь к тому, чтобы срывать голос на хите «На заре», отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь», зажигать фонарик на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу».

Зажигательная атмосфера

Каждый концерт будет наполнен зашкаливающей концентрацией хитов, драйва и позитива. Это шанс услышать все ваши любимые номера в формате большого концертного уик-энда!

Не пропустите!

Если вы хотите стать частью этого музыкального праздника, присоединяйтесь к Rock Privet в Лофт-Парке «Подземка». Будет весело, ярко и незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 16 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2500 ₽

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