Двойной удар от Rock Privet в Лофт-Парке «Подземка»!

Каждый вечер будет уникальным: музыканты подготовили две разные концертные программы, чтобы удивить даже самых преданных фанатов. Готовьтесь к тому, чтобы срывать голос на хите «На заре», отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь», зажигать фонарик на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу».

Зажигательная атмосфера

Каждый концерт будет наполнен зашкаливающей концентрацией хитов, драйва и позитива. Это шанс услышать все ваши любимые номера в формате большого концертного уик-энда!

Не пропустите!

Если вы хотите стать частью этого музыкального праздника, присоединяйтесь к Rock Privet в Лофт-Парке «Подземка». Будет весело, ярко и незабываемо!