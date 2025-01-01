Большой концерт Rock Privet в Нижнем Новгороде!

29 ноября в клубе Milo Concert Hall состоится яркое событие осени — большой концерт группы Rock Privet! Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу зажигательной музыки и оторваться под ваши любимые мэшапы.

Обновлённая программа

В этом концерте группа представит обновлённую программу, в которую войдут самые мощные номера и несколько ярких новинок. Приготовьтесь срывать голос на припеве «На заре» и отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь». Не забудьте зажечь фонарик телефона на «Сансаре» и потерять равновесие в слэме под «Угонщицу»!

Энергия и драйв

В этот вечер ритм ваших сердец будет пульсировать от мелодичных рок-баллад до безбашенного металкора. Зашкаливающая концентрация хитовости, драйва и позитива гарантирована!

Не пропустите!

Ждём всех 29 ноября в нижегородском клубе Milo Concert Hall на большом осеннем сольнике Rock Privet! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки!