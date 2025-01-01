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Rock Privet
Киноафиша Rock Privet

Rock Privet

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт Rock Privet в Нижнем Новгороде!

29 ноября в клубе Milo Concert Hall состоится яркое событие осени — большой концерт группы Rock Privet! Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу зажигательной музыки и оторваться под ваши любимые мэшапы.

Обновлённая программа

В этом концерте группа представит обновлённую программу, в которую войдут самые мощные номера и несколько ярких новинок. Приготовьтесь срывать голос на припеве «На заре» и отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь». Не забудьте зажечь фонарик телефона на «Сансаре» и потерять равновесие в слэме под «Угонщицу»!

Энергия и драйв

В этот вечер ритм ваших сердец будет пульсировать от мелодичных рок-баллад до безбашенного металкора. Зашкаливающая концентрация хитовости, драйва и позитива гарантирована!

Не пропустите!

Ждём всех 29 ноября в нижегородском клубе Milo Concert Hall на большом осеннем сольнике Rock Privet! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 29 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 2200 ₽

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