Летний опен-эйр концерт Rock Privet во Дворе Гостинки

24 июля клуб «Космонавт» приглашает всех поклонников качественной музыки на опен-эйр концерт группы Rock Privet. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником в сердце города!

Горячая программа для любителей рока

В июле Rock Privet порадует зрителей по-настоящему летней и насыщенной программой. На сцене выступят талантливые музыканты и опытные аранжировщики, которые с безупречным вкусом представят любимые мэшапы. Вы сможете насладиться уникальными каверами на русскоязычные хиты, исполненными в роковом стиле.

Не упустите шанс стать частью этого праздника

Как бы ни складывалась погода, вы на 100% ощутите летнюю жару! Rock Privet гарантирует громкое, яркое и весёлое шоу. Это идеальная возможность провести вечер в компании друзей, наслаждаясь живой музыкой под открытым небом.

Факты о Rock Privet

Группа известна своими оригинальными интерпретациями популярных песен и умением создавать атмосферу веселья и драйва. Не пропустите шанс увидеть их выступление и зарядиться позитивной энергией!

Ждем вас 24 июля во Дворе Гостинки — будет незабываемо!