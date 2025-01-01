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Rock Privet во Дворе Гостинки
Киноафиша Rock Privet во Дворе Гостинки

Rock Privet во Дворе Гостинки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Летний опен-эйр концерт Rock Privet во Дворе Гостинки

24 июля клуб «Космонавт» приглашает всех поклонников качественной музыки на опен-эйр концерт группы Rock Privet. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником в сердце города!

Горячая программа для любителей рока

В июле Rock Privet порадует зрителей по-настоящему летней и насыщенной программой. На сцене выступят талантливые музыканты и опытные аранжировщики, которые с безупречным вкусом представят любимые мэшапы. Вы сможете насладиться уникальными каверами на русскоязычные хиты, исполненными в роковом стиле.

Не упустите шанс стать частью этого праздника

Как бы ни складывалась погода, вы на 100% ощутите летнюю жару! Rock Privet гарантирует громкое, яркое и весёлое шоу. Это идеальная возможность провести вечер в компании друзей, наслаждаясь живой музыкой под открытым небом.

Факты о Rock Privet

Группа известна своими оригинальными интерпретациями популярных песен и умением создавать атмосферу веселья и драйва. Не пропустите шанс увидеть их выступление и зарядиться позитивной энергией!

Ждем вас 24 июля во Дворе Гостинки — будет незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
20:00 от 3000 ₽

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