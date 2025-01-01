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Киноафиша Rock Privet в Самаре

Rock Privet в Самаре

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт Rock Privet в Самаре

11 октября в КРЦ «Звезда» состоится грандиозный концерт группы Rock Privet! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и зажигательных ритмов.

Что вас ожидает?

Этой осенью Rock Privet представит обновлённую программу, в которую войдут все самые мощные номера, а также несколько ярких новинок. Приготовьтесь срывать голос на припеве «На заре», отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь», зажигать фонарик телефона на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу»!

Атмосфера концерта

В этот вечер ритм ваших сердец будет пульсировать в диапазоне от мелодичных рок-баллад до безбашенного металкора. Зашкаливающая концентрация хитовости, драйва и позитива вам гарантированы!

Приходите и станьте частью вечера!

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Rock Privet. Ждем вас 11 октября в КРЦ «Звезда» на большом осеннем сольнике!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 11 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2000 ₽

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