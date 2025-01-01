Большой концерт Rock Privet в Самаре

11 октября в КРЦ «Звезда» состоится грандиозный концерт группы Rock Privet! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и зажигательных ритмов.

Что вас ожидает?

Этой осенью Rock Privet представит обновлённую программу, в которую войдут все самые мощные номера, а также несколько ярких новинок. Приготовьтесь срывать голос на припеве «На заре», отрываться под брутальные риффы «Выпьем за любовь», зажигать фонарик телефона на «Сансаре» и терять равновесие в слэме под «Угонщицу»!

Атмосфера концерта

В этот вечер ритм ваших сердец будет пульсировать в диапазоне от мелодичных рок-баллад до безбашенного металкора. Зашкаливающая концентрация хитовости, драйва и позитива вам гарантированы!

Приходите и станьте частью вечера!

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Rock Privet. Ждем вас 11 октября в КРЦ «Звезда» на большом осеннем сольнике!