Rock Privet. Summer Sound х билайн

Rock Privet на Summer Sound x билайн в Москве

Готовьтесь к незабываемому музыкальному событию! Rock Privet — это уникальное сочетание любимых русскоязычных хитов и экстраординарной музыкальной формы, которое полностью изменяет представление о концертах. Ожидайте драйвовое выступление, хитовый сет-лист и атмосферу брутальной дискотеки под открытым небом!

VIP-услуги для максимального комфорта

Для ценителей комфортного отдыха предусмотрены специальные условия:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне по купленным местам, отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован!

отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне по купленным местам, отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован! ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест, что обеспечивает превосходный обзор на сцену.

Танцевальный партер и фан-зона

Если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу концерта:

Танцевальный партер: входной билет на концерт дает доступ к общей зоне танцевального партера, где можно наслаждаться музыкой и танцевать.

входной билет на концерт дает доступ к общей зоне танцевального партера, где можно наслаждаться музыкой и танцевать. Фан-зона: билет в эту зону позволит вам находиться ближе всего к сцене, что сделает ваше участие в концерте еще более захватывающим.

Не забудьте подготовить свои билеты заранее, чтобы не задерживать запуск мероприятия. Присоединяйтесь к нам на Summer Sound x билайн и наслаждайтесь уникальным музыкальным опытом с Rock Privet!