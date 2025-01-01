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Rock Privet. Summer Sound х билайн
Билеты от 3200₽
Киноафиша Rock Privet. Summer Sound х билайн

Rock Privet. Summer Sound х билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Rock Privet на Summer Sound x билайн в Москве

Готовьтесь к незабываемому музыкальному событию! Rock Privet — это уникальное сочетание любимых русскоязычных хитов и экстраординарной музыкальной формы, которое полностью изменяет представление о концертах. Ожидайте драйвовое выступление, хитовый сет-лист и атмосферу брутальной дискотеки под открытым небом!

VIP-услуги для максимального комфорта

Для ценителей комфортного отдыха предусмотрены специальные условия:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне по купленным местам, отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Лучший вид на сцену гарантирован!
  • ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест, что обеспечивает превосходный обзор на сцену.

Танцевальный партер и фан-зона

Если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу концерта:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт дает доступ к общей зоне танцевального партера, где можно наслаждаться музыкой и танцевать.
  • Фан-зона: билет в эту зону позволит вам находиться ближе всего к сцене, что сделает ваше участие в концерте еще более захватывающим.

Не забудьте подготовить свои билеты заранее, чтобы не задерживать запуск мероприятия. Присоединяйтесь к нам на Summer Sound x билайн и наслаждайтесь уникальным музыкальным опытом с Rock Privet!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 3200 ₽

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