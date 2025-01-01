Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Rock при свечах
Киноафиша Rock при свечах

Rock при свечах

Постановка
Яани Кирик 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рок в исполнении классических инструментов в Яани Кирик

Приглашаем вас на шоу-программу «Рок при свечах» от проекта «Звук Cвета», который стремительно завоевывает популярность. Этот уникальный концерт в свете сотен свечей представляет собой захватывающее погружение в мир современной авторской музыки. Программа сочетает мощь экспрессии рока, свободу эмбиента, проникновенность этно-направлений и строгость классики.

Что Вас Ожидает

  • Музыкальная Разнообразие: На сцене вы увидите живой рояль, струнный ансамбль и другие традиционные инструменты. Концерт включает в себя как рок-композиции, так и классические произведения, народные мотивы и современные авторские треки.

  • Эстетика и Глубина: Каждое исполнение проникает в сердце, создавая незабываемые эмоции. Песни рассказывают о вечности, любви и красоте, каждая из них — это новая история, которая трогает «до мурашек».

  • Выдающиеся Музыканты: Программа реализована командой высококлассных музыкантов, которые горят своим делом и открывают зрительские сердца. Они предлагают современную яркую музыку, ёмкую и содержательную, понятную всем, у кого есть сердце.

Почему Стоит Посетить

Концерт «Рок при свечах» полюбился тысячам зрителей Северной столицы за необычайную эстетику и вкус, контрастность и яркость, глубину и содержание. Это шоу станет великолепным опытом, который останется с вами надолго.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Подборки
Атмосферные концерты в необычных местах Петербурга Атмосферные концерты в необычных местах Петербурга

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах Rock при свечах

В ближайшие дни

#В_свечах: Джаз в Особняке Елисеевых
6+
Джаз
#В_свечах: Джаз в Особняке Елисеевых
30 августа в 19:00 Талион
от 2500 ₽
Павел Кашин
16+
Поп Рок
Павел Кашин
19 сентября в 19:00 Douglas
от 2000 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
10 декабря в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше