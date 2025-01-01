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Rock Night Show
Киноафиша Rock Night Show

Rock Night Show

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

ROCK Night SHOW: Погружение в мир классики рок-музыки

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный бессмертной классике рок-музыки разных лет! В исполнении талантливых музыкантов из Санкт-Петербурга вас ожидает захватывающее шоу, которое пробудит в вас настоящие эмоции.

Звучание великих хитов

На сцене прозвучат легендарные композиции таких групп, как:

  • Deep Purple
  • AC/DC
  • Aerosmith
  • White Snake
  • Bon Jovi
  • Guano Apes

Вокал в исполнении Елены ОСА Потаповой обещает стать настоящим откровением для всех ценителей музыки. Энергия и талант исполнителей подарят вам бурю эмоций и незабываемые впечатления.

Команда профессионалов

Каждое выступление — это результат работы слаженной команды:

  • Ударные и контент-дизайн — Ерошенко Олег
  • Бас-гитара, саунд-дизайн и мастеринг — Второв Роман
  • Соло-гитара и координация проекта — Садриев Тимур
  • Звукорежиссёр и идея — Азанова Алина

За плечами команды уже два успешных шоу в Санкт-Петербурге, которые вызвали горячий интерес у зрителей. Это стало основой для создания нового, уникального шоу!

Не упустите свой шанс!

ROCK Night SHOW — это не просто качественные кавер-версии хитов, это возможность стать частью музыкального искусства, которое останется в истории. Не упустите шанс оставить яркий музыкальный след вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1200 ₽

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