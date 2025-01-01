ROCK Night SHOW: Погружение в мир классики рок-музыки

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный бессмертной классике рок-музыки разных лет! В исполнении талантливых музыкантов из Санкт-Петербурга вас ожидает захватывающее шоу, которое пробудит в вас настоящие эмоции.

Звучание великих хитов

На сцене прозвучат легендарные композиции таких групп, как:

Deep Purple

AC/DC

Aerosmith

White Snake

Bon Jovi

Guano Apes

Вокал в исполнении Елены ОСА Потаповой обещает стать настоящим откровением для всех ценителей музыки. Энергия и талант исполнителей подарят вам бурю эмоций и незабываемые впечатления.

Команда профессионалов

Каждое выступление — это результат работы слаженной команды:

Ударные и контент-дизайн — Ерошенко Олег

Бас-гитара, саунд-дизайн и мастеринг — Второв Роман

Соло-гитара и координация проекта — Садриев Тимур

Звукорежиссёр и идея — Азанова Алина

За плечами команды уже два успешных шоу в Санкт-Петербурге, которые вызвали горячий интерес у зрителей. Это стало основой для создания нового, уникального шоу!

Не упустите свой шанс!

ROCK Night SHOW — это не просто качественные кавер-версии хитов, это возможность стать частью музыкального искусства, которое останется в истории. Не упустите шанс оставить яркий музыкальный след вместе с нами!