Rock N Roll Party с Las Vegas Combo
Киноафиша Rock N Roll Party с Las Vegas Combo

Rock N Roll Party с Las Vegas Combo

16+
Возраст 16+

О концерте

Танцевальная ночь с Las-Vegas Combo в клубе Джаггер

Приглашаем вас на уникальную танцевальную вечеринку в клубе Джаггер! На сцене зажжёт мощная рок-н-рольная группа Las-Vegas Combo, созданная в 2009 году. Их стильный репертуар обеспечит вам незабываемую ночь.

Группа, которая завоевала сердца зрителей

Las-Vegas Combo известна не только своей энергией и качественным звучанием, но и активным участием в зводонародных шоу. Музыканты уже выступали в эфире Пятого канала и канала 78, а также на крупных фестивалях, таких как «Петро-Джаз» и «Harley Days».

Начало вечера

Сбор гостей начнётся в 21:10. Не упустите возможность насладиться отличной музыкой в компании друзей!

В других городах
Март
6 марта пятница
21:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

