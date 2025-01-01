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Rock-n-Roll на закате
Билеты от 1500₽
Киноафиша Rock-n-Roll на закате

Спектакль Rock-n-Roll на закате

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Rock-n-Roll на закате» по пьесе Михаила Хейфеца в Театре Сатиры

Театр сатиры приглашает зрителей на захватывающий спектакль «Rock-n-Roll на закате», основанный на пьесе Михаила Хейфеца. Это произведение обещает стать настоящим событием театрального сезона.

О спектакле

«Rock-n-Roll на закате» — это история о любви, музыке и человеческих судьбах, переплетенных в ритме рок-н-ролла. Пьеса затрагивает важные социальные и культурные аспекты, что делает ее актуальной и близкой каждому зрителю.

Каст и постановка

В главных ролях зрители смогут увидеть талантливого Михаила Хомякова и очаровательную Наталью Фекленко, которые подарят зрителям яркие и запоминающиеся образы.

Режиссура

Спектакль поставил известный режиссер Гарольд Стрелков, который славится своим нестандартным подходом к классическим произведениям. Его умение сочетать драму и музыку делает спектакль особенно привлекательным.

Факты о пьесе

Михаил Хейфец — российский драматург, чьи произведения часто поднимают острые социальные вопросы. Его стиль сочетает в себе элементы юмора и серьезности, что делает каждую пьесу многогранной и интересной.

Не пропустите!

Не упустите шанс посетить «Rock-n-Roll на закате» в Театре сатиры! Это событие станет отличной возможностью насладиться качественным театром и погрузиться в мир рок-н-ролла.

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Михаил Хомяков
Наталья Фекленко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
25 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

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