Rock-in-Jazz. Анастасия Катаева & MangarovBand
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зажигательные рок-композиции в джазовой интерпретации в клубе Эссе

Приглашаем вас на уникальный концерт, где культовые рок-композиции групп QUEEN, DEEP PURPLE, NIRVANA, AC/DC, THE BEATLES, KISS, GUNS N' ROSES и многих других предстоят в новом свете. Вы сможете насладиться теплым ламповым звучанием духовых инструментов и поющей гитары, а также ярким и страстным вокалом в ритмах джаза и фьюжн. Это будет незабываемый музыкальный опыт!

Загадки рок-музыки

На концерте вы узнаете, как создавался главный рок-мотив «Smoke on the Water» и какое место в его истории занимает джаз. Яркий и динамичный репертуар не даст вам заскучать, а наши солисты порадуют вас импровизацией и мастерством.

Артисты вечера

Иван Мангаров — гитарист и трубач, профессиональный аранжировщик и идейный вдохновитель этого проекта. Он известен своим участием в различных музыкальных проектах и международных фестивалях. В прошлом Иван был дирижером и руководителем эстрадного оркестра, а сейчас выступает в качестве солиста джаз-оркестра имени Кима Назаретова.

Анастасия Катаева — певица и солистка джаз-оркестра имени Кима Назаретова, лауреат международных конкурсов. Завершила обучение в Донецкой консерватории по классу эстрадно-джазового вокала. Анастасия принимала участие в международных джаз-фестивалях Blue Bay-2019, Джаз-форум-2019, Sochi jazz festival-2020 и многих других. В 2020 году она представляла Ростовскую область на международной выставке в Берлине в составе концертной программы.

Музыкальный состав

  • Анастасия Катаева - вокал
  • Иван Мангаров - гитара
  • Александр Кондратюк - труба
  • Илья Агеев - саксофон (тенор)
  • Мария Россоховатская - рояль, синтезатор
  • Надежда Губина - бас-гитара
  • Александр Борисов - ударные

Не упустите возможность побывать на этом захватывающем концерте, который сочетает в себе классические рок-мелодии и современные джазовые элементы. Ждем вас на нашем мероприятии!

Октябрь
29 октября среда
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽

