Rock-фестиваль «Окна Открой!»

Фестиваль «Окна открой!» 2025 в Санкт-Петербурге

9 августа 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет 22-й по счету музыкальный фестиваль «Окна открой!», который вновь соберет на берегу Финского залива, в Парке 300-летия, молодых музыкантов и известных хедлайнеров. Начало в 12:00.

Звезды на одной сцене

На фестивале выступят популярные рок и панк-группы, без которых не обходится ни одно крупное отечественное рок-событие. Среди уже объявленных хедлайнеров — группы «Пилот» и «FPG». Ожидается, что список участников будет пополняться, обещая десять часов настоящей живой музыки.

Разнообразие активностей

Фестиваль «Окна открой!» — это не только музыка. Посетителей ждут интерактивные перформансы, театральные представления, игры и конкурсы. Для маленьких зрителей будет организована отдельная площадка, а также обширная торговая зона с разнообразными угощениями и рок-атрибутикой.

История и значение фестиваля «Окна открой!»

Фестиваль существует более 20 лет и стал знаковым событием в мире рок-музыки, воспитывая не одно поколение музыкантов. На его сцене выступали легендарные артисты, такие как «Алиса», «Король и Шут», «АукцЫон», Вячеслав Бутусов и многие другие.

«Окна открой!» — это уникальная возможность для зрителей услышать лучших представителей российской рок-культуры и молодых исполнителей, которые пока еще не известны широкой аудитории, но уже проявили себя на клубных площадках.

Миссия фестиваля

Как отмечает генеральный продюсер фестиваля Евгений Мочулов, главная задача события — формировать у участников и зрителей ответственное отношение к текущим событиям в мире и исторической памяти. Фестиваль стремится передать ценности, которые важны для нового поколения рок-музыкантов.

Категории билетов

Входной: однократный вход на фестиваль.

однократный вход на фестиваль. Входной на четверых: однократный вход для четырех человек.

однократный вход для четырех человек. VIP Вездеход: однократный вход с комфортной зоной отдыха, сидячими местами, отдельным фуд-кортом и туалетом.

однократный вход с комфортной зоной отдыха, сидячими местами, отдельным фуд-кортом и туалетом. Детский: для детей с 8 до 12 лет (при предъявлении документа); детям до 7 лет вход свободный в сопровождении родителей.

*Организатор вправе менять состав участников фестиваля.

Не пропустите!

Фестиваль «Окна открой!» — это не просто музыкальное событие, а целая культурная платформа, где молодые таланты могут проявить себя. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного праздника музыки и творчества!