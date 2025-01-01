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Rock Bar Band-хиты классик рока
Билеты от 1000₽
Киноафиша Rock Bar Band-хиты классик рока

Rock Bar Band-хиты классик рока

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Классика рока в Ритм Блюз кафе

«Ламповый» кавер-ансамбль — это уникальный музыкальный проект, который объединяет музыкантов разных поколений. Их страсть к качественному Old-School звучанию и популярным хитам с 60-х по 90-е позволяет создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет ощутить дух рока.

Звучание, которое объединяет

В репертуаре ансамбля — классические композиции, которые были на слуху у нескольких поколений. Это не просто каверы; каждая песня обретает новую жизнь благодаря талантливым исполнителям. «Ламповый» приглашает зрителей на музыкальное путешествие, где знакомые мелодии звучат в обновленном варианте.

Спектакль для всех любителей музыки

Если вы хотите насладиться качественной музыкой и вспомнить любимые хиты, не упустите возможность посетить выступление «Ламповый». Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей рока, а также для тех, кто хочет открыть для себя новые грани знакомых песен.

Не пропустите!

Следите за анонсами и не забудьте заглянуть на выступление ансамбля. Убедитесь сами, что дух рока жив и в 21-м веке!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
8 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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