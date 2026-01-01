Вечер Rock Awaking в клубе Live Stars

Клуб Live Stars приглашает вас на захватывающее событие — вечер «Rock Awaking». Это уникальное представление, в котором рок-музыка проявляется в самых различных направлениях: от тяжёлого металла до индастриала и экспериментального рока.

Потрясающий lineup

На сцене выступят следующие группы:

Mortarian

Catana Cat

Arkhitektonika

The Black Berry

Выжившие

Уникальные перформансы

Каждая команда удивит зрителей продуманными образами и эффектными выступлениями. В этом вечере каждое выступление превращается в полноценный перформанс благодаря агрессивным маскам, футуристическим костюмам и неоновым элементам.

Музыкальный ритуал

«Rock Awaking» — это не просто концерт, а ритуал пробуждения музыкальной энергии. Каждый сет — это отдельная история, которая уникальна как визуально, так и музыкально. Захватывающие стилистики и разнообразие звучания сделают вечер поистине незабываемым.

Удобная атмосфера

В клубе предусмотрены уютные столики, где вы можете удобно расположиться в компании, а также широкий танцпол, на котором можно оторваться на полную катушку.

Приходите на музыкальное событие, которое не оставит равнодушным никого!