Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Rock Awaking
Билеты от 1200₽
Киноафиша Rock Awaking

Rock Awaking

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте

Вечер Rock Awaking в клубе Live Stars

Клуб Live Stars приглашает вас на захватывающее событие — вечер «Rock Awaking». Это уникальное представление, в котором рок-музыка проявляется в самых различных направлениях: от тяжёлого металла до индастриала и экспериментального рока.

Потрясающий lineup

На сцене выступят следующие группы:

  • Mortarian
  • Catana Cat
  • Arkhitektonika
  • The Black Berry
  • Выжившие

Уникальные перформансы

Каждая команда удивит зрителей продуманными образами и эффектными выступлениями. В этом вечере каждое выступление превращается в полноценный перформанс благодаря агрессивным маскам, футуристическим костюмам и неоновым элементам.

Музыкальный ритуал

«Rock Awaking» — это не просто концерт, а ритуал пробуждения музыкальной энергии. Каждый сет — это отдельная история, которая уникальна как визуально, так и музыкально. Захватывающие стилистики и разнообразие звучания сделают вечер поистине незабываемым.

Удобная атмосфера

В клубе предусмотрены уютные столики, где вы можете удобно расположиться в компании, а также широкий танцпол, на котором можно оторваться на полную катушку.

Приходите на музыкальное событие, которое не оставит равнодушным никого!

Купить билет на концерт Rock Awaking

Помощь с билетами
Апрель
3 апреля пятница
19:30
Live Stars Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь», цокольный этаж
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Сергей Галанин и группа СерьГа
18+
Рок
Сергей Галанин и группа СерьГа
15 июня в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Гурам Амарян. Сольный концерт
18+
Юмор
Гурам Амарян. Сольный концерт
1 июля в 22:00 Coin Event Hall
от 2900 ₽
Владимир Кузьмин и «Динамик»
18+
Рок
Владимир Кузьмин и «Динамик»
17 мая в 20:30 Союз композиторов
от 2900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше