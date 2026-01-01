Тысяча рок-музыкантов из разных уголков России соберутся на уникальном концерте, который обещает невероятные музыкальные переживания. Зрителей ожидают впечатляющие версии хитов культовых групп, таких как Metallica, AC/DC, Linkin Park и Nirvana.
Концерт Rock 1000 станет не только звуковым, но и зрелищным событием. Мероприятие порадует фанатов мощными визуальными спецэффектами, световыми шоу и интерактивными элементами, что сделает каждую минуту уникальной. Зрителей ждут настоящие сюрпризы, которые освежат их музыкальные вкусы.
Rock 1000 — это масштабный музыкальный проект, вдохновлённый итальянским Rockin'1000, но адаптированный под российские реалии. Его цель — создать сообщество, где каждая личность почувствует свою причастность к качественной музыке и большому делу.
На сцене ЦСКА Арены выступят как начинающие музыканты, так и именитые звёзды:
Чтобы сделать концерт ещё более запоминающимся, к команде присоединится симфонический оркестр, а также Vasiliev Groove — ведущая группа барабанщиков в России. Это соединение разных музыкальных стилей и традиций создаст поистине уникальную атмосферу.
Создаём историю рока вместе!