Rock 1000 на ЦСКА Арене

Тысяча рок-музыкантов из разных уголков России соберутся на уникальном концерте, который обещает невероятные музыкальные переживания. Зрителей ожидают впечатляющие версии хитов культовых групп, таких как Metallica, AC/DC, Linkin Park и Nirvana.

Не только музыка

Концерт Rock 1000 станет не только звуковым, но и зрелищным событием. Мероприятие порадует фанатов мощными визуальными спецэффектами, световыми шоу и интерактивными элементами, что сделает каждую минуту уникальной. Зрителей ждут настоящие сюрпризы, которые освежат их музыкальные вкусы.

Масштабный проект с российским характером

Rock 1000 — это масштабный музыкальный проект, вдохновлённый итальянским Rockin'1000, но адаптированный под российские реалии. Его цель — создать сообщество, где каждая личность почувствует свою причастность к качественной музыке и большому делу.

Звёзды на сцене

На сцене ЦСКА Арены выступят как начинающие музыканты, так и именитые звёзды:

Группа Альянс с их вечным хитом «На заре».

Дмитрий Четвергов — заслуженный артист России, композитор и один из лучших гитаристов страны.

Роман Архипов — популярный певец и рок-музыкант, известный по участию в «Фабрике звезд-6» и группе «Челси».

Множество других известных гостей.

Симфонический оркестр и группа Vasiliev Groove

Чтобы сделать концерт ещё более запоминающимся, к команде присоединится симфонический оркестр, а также Vasiliev Groove — ведущая группа барабанщиков в России. Это соединение разных музыкальных стилей и традиций создаст поистине уникальную атмосферу.

