Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Rock 1000
Билеты от 2000₽
Киноафиша Rock 1000

Rock 1000

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Rock 1000 на ЦСКА Арене

Тысяча рок-музыкантов из разных уголков России соберутся на уникальном концерте, который обещает невероятные музыкальные переживания. Зрителей ожидают впечатляющие версии хитов культовых групп, таких как Metallica, AC/DC, Linkin Park и Nirvana.

Не только музыка

Концерт Rock 1000 станет не только звуковым, но и зрелищным событием. Мероприятие порадует фанатов мощными визуальными спецэффектами, световыми шоу и интерактивными элементами, что сделает каждую минуту уникальной. Зрителей ждут настоящие сюрпризы, которые освежат их музыкальные вкусы.

Масштабный проект с российским характером

Rock 1000 — это масштабный музыкальный проект, вдохновлённый итальянским Rockin'1000, но адаптированный под российские реалии. Его цель — создать сообщество, где каждая личность почувствует свою причастность к качественной музыке и большому делу.

Звёзды на сцене

На сцене ЦСКА Арены выступят как начинающие музыканты, так и именитые звёзды:

  • Группа Альянс с их вечным хитом «На заре».
  • Дмитрий Четвергов — заслуженный артист России, композитор и один из лучших гитаристов страны.
  • Роман Архипов — популярный певец и рок-музыкант, известный по участию в «Фабрике звезд-6» и группе «Челси».
  • Множество других известных гостей.

Симфонический оркестр и группа Vasiliev Groove

Чтобы сделать концерт ещё более запоминающимся, к команде присоединится симфонический оркестр, а также Vasiliev Groove — ведущая группа барабанщиков в России. Это соединение разных музыкальных стилей и традиций создаст поистине уникальную атмосферу.

Создаём историю рока вместе!

Купить билет на концерт Rock 1000

Помощь с билетами
Май
30 мая суббота
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Филипп Воронин
18+
Юмор
Филипп Воронин
15 марта в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1500 ₽
Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
18 апреля в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Ты прекрасна. Lumisfera
6+
Живая музыка
Ты прекрасна. Lumisfera
20 марта в 21:00 Театр на Цветном
от 3200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше