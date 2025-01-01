Погружение в мир робототехники для юных исследователей в Репино-Ленинское

Приглашаем юных исследователей на увлекательное мероприятие, где технологии, творчество и научные открытия объединяются в одном флаконе! В программе — веселая спортивная разминка, которая зарядит ребят энергией и настроением.

Мастер-класс по робототехнике

После разминки участники смогут принять участие в мастер-классе по робототехнике. На занятии они соберут и запрограммируют робота-палатку с помощью современных наборов LEGO Spike Prime. Этот набор позволяет детям не только развивать технические навыки, но и проявлять творческий подход в создании уникальных проектов.

Практическое применение и призы

Роботы, созданные юными инженерами, будут применять на практике. А для того, чтобы сделать мероприятие еще более увлекательным, каждого участника ждет приятный сюрприз — призы!

Не упустите возможность погрузиться в захватывающий мир технологий и творчества. Ждем вас на нашем мастер-классе!