Робостанция на ВДНХ: выставка для всей семьи

В павильоне № 2 на ВДНХ развернулась интерактивная выставка «Робостанция», где каждый посетитель сможет ощутить себя в мире высоких технологий. С 2015 года она служит центром популяризации робототехники в России, делая инновации доступными и интересными для всех.

Что вас ждет?

На выставке вы сможете:

Задать вопрос роботу-предсказателю. Этот уникальный экспонат порадует вас своими прогнозами.

Этот уникальный экспонат порадует вас своими прогнозами. Увидеть первую в мире роборыбу. Её невероятные движения не оставят вас равнодушными.

Её невероятные движения не оставят вас равнодушными. Погладить робота-собаку. Этот милый гуманоид обязательно вызовет улыбку у детей.

Этот милый гуманоид обязательно вызовет улыбку у детей. Создать уникальные объекты на мастер-классах. Попробуйте себя в 3D-печати и других инженерных решениях.

Интерактивные экспонаты

Здесь вас ждут не только зрелищные шоу, но и возможность поучаствовать в соревнованиях по робофутболу. Экспонаты выставки могут не только демонстрировать свои возможности, но и взаимодействовать с вами. Они расскажут анекдоты, покажут сценки и обсудят любые интересующие вас темы.

Для кого эта выставка?

Выставка «Робостанция» будет интересна семьям с детьми, любителям технологий и всем, кто хочет узнать о современных инженерных решениях. Это отличная возможность получить новые знания и весело провести время.