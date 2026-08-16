В павильоне № 2 на ВДНХ развернулась интерактивная выставка «Робостанция», где каждый посетитель сможет ощутить себя в мире высоких технологий. С 2015 года она служит центром популяризации робототехники в России, делая инновации доступными и интересными для всех.
На выставке вы сможете:
Здесь вас ждут не только зрелищные шоу, но и возможность поучаствовать в соревнованиях по робофутболу. Экспонаты выставки могут не только демонстрировать свои возможности, но и взаимодействовать с вами. Они расскажут анекдоты, покажут сценки и обсудят любые интересующие вас темы.
Выставка «Робостанция» будет интересна семьям с детьми, любителям технологий и всем, кто хочет узнать о современных инженерных решениях. Это отличная возможность получить новые знания и весело провести время.