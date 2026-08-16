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Робостанция. Выставка роботов
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Киноафиша Робостанция. Выставка роботов

Робостанция. Выставка роботов

0+
Продолжительность 540 минут
Возраст 0+
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О выставке

Робостанция на ВДНХ: выставка для всей семьи

В павильоне № 2 на ВДНХ развернулась интерактивная выставка «Робостанция», где каждый посетитель сможет ощутить себя в мире высоких технологий. С 2015 года она служит центром популяризации робототехники в России, делая инновации доступными и интересными для всех.

Что вас ждет?

На выставке вы сможете:

  • Задать вопрос роботу-предсказателю. Этот уникальный экспонат порадует вас своими прогнозами.
  • Увидеть первую в мире роборыбу. Её невероятные движения не оставят вас равнодушными.
  • Погладить робота-собаку. Этот милый гуманоид обязательно вызовет улыбку у детей.
  • Создать уникальные объекты на мастер-классах. Попробуйте себя в 3D-печати и других инженерных решениях.

Интерактивные экспонаты

Здесь вас ждут не только зрелищные шоу, но и возможность поучаствовать в соревнованиях по робофутболу. Экспонаты выставки могут не только демонстрировать свои возможности, но и взаимодействовать с вами. Они расскажут анекдоты, покажут сценки и обсудят любые интересующие вас темы.

Для кого эта выставка?

Выставка «Робостанция» будет интересна семьям с детьми, любителям технологий и всем, кто хочет узнать о современных инженерных решениях. Это отличная возможность получить новые знания и весело провести время.

Купить билет на выставка Робостанция. Выставка роботов

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
16 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
17 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
18 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
19 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
20 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
21 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
22 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
23 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
24 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
25 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
26 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
27 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
28 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
29 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
30 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
31 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
1 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 августа вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 августа среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 августа четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 августа пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 августа суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 августа воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 августа понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
2 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
3 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
4 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
5 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
6 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
7 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
8 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
9 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
10 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
11 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
12 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
13 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
14 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
15 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
16 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
17 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
18 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
19 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
20 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
21 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
22 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
23 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
24 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
25 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
26 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
27 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
28 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
29 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
30 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
1 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 сентября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 сентября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 сентября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 сентября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 сентября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 сентября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 сентября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
2 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
3 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
4 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
5 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
6 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
7 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
8 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
9 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
10 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
11 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
12 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
13 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
14 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
15 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
16 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
17 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
18 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
19 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
20 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
21 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
22 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
23 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
24 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
25 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
26 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
27 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
28 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
29 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
30 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
31 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
1 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 октября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 октября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 октября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 октября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 октября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 октября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 октября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
2 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
3 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
4 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
5 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
6 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
7 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
8 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
9 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
10 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
11 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
12 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
13 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
14 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
15 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
16 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
17 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
18 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
19 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
20 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
21 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
22 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
23 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
24 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
25 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
26 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
27 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
28 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
29 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
30 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
1 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 ноября среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 ноября четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 ноября пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 ноября суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 ноября воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 ноября понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 ноября вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
2 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
3 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
4 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
5 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
6 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
7 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
8 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
9 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
10 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
11 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
12 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
13 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
14 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
15 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
16 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
17 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
18 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
19 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
20 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
21 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
22 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
23 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
24 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
25 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
26 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
27 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
28 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
29 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
от 1090 ₽
1 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 декабря суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 декабря воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 декабря понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 декабря вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 декабря среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 декабря четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 декабря пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 января вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 января среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 января четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 января пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 января суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 января воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 января понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 февраля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 февраля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 февраля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 февраля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 февраля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 февраля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 февраля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 марта суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 марта воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 марта понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 марта вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 марта среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 марта четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 марта пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 апреля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 апреля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 апреля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 апреля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 апреля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 апреля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 апреля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 мая четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 мая пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 мая суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 мая воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 мая понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 мая вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 мая среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 июня суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 июня воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 июня понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 июня вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 июня среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 июня четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 июня пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
1 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
2 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
3 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
4 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
5 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
6 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
7 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
8 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
9 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
10 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
11 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
12 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
13 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
14 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
15 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
16 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
17 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
18 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
19 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
20 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
21 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
22 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
23 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
24 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
25 июля вторник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
26 июля среда
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
27 июля четверг
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
28 июля пятница
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
29 июля суббота
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
30 июля воскресенье
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
31 июля понедельник
09:00
Павильон №2. «Робостанция» Москва, просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ

Фотографии

Робостанция. Выставка роботов Робостанция. Выставка роботов Робостанция. Выставка роботов

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Лекция Интерактивный Новые медиа

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6+
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