Кукольный спектакль для детей в Доме Шредера

Приглашаем вас на детский кукольный спектакль «Робинзон Пик», основанный на произведении В. Бианки. Это весёлая история о смелом мышонке, который решает отправиться в захватывающее приключение и стать настоящим мореплавателем.

Сюжет

Однажды утром наш герой просыпается с решимостью и пониманием, что пришло время испытать себя. Вдохновлённый книгой о Робинзоне Крузо, прочитанной бабушкой, он мечтает о невероятных приключениях и покорении необитаемого острова.

«Я тоже могу стать таким же смелым и умелым!» — думает мышонок и отправляется на поиски подходящего корабля. Ему удаётся найти небольшую щепочку, которую он считает идеальным средством для своих морских странствий. Обрадованный, он ныряет в воду и с восторгом начинает своё плавание вместе с друзьями.

Команда

В спектакле принимают участие:

Люся Ворона

Елена Степанова

Владимир Колмогоцев

Режиссёром-постановщиком выступает Люся Ворона.

Что ожидает зрителей

На спектакле вы узнаете, какие приключения ждут мышонка и его друзей. Это история о дружбе, смелости и вере в себя, которая обязательно оставит яркие впечатления у маленьких зрителей и их родителей.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра и стать свидетелями удивительных приключений мышонка в спектакле «Робинзон Пик»!