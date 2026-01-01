Оповещения от Киноафиши
Меню
Робинзон Крузо
Киноафиша Робинзон Крузо

Спектакль Робинзон Крузо

Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Робинзон Крузо» в театре «Зазеркалье»

В театре «Зазеркалье» состоялся спектакль, основанный на всемирно известном романе Даниэля Дефо — «Робинзон Крузо». Этот спектакль стал лауреатом фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» и сочетает в себе множество тем, исследуя человеческую природу в условиях одиночества и испытаний.

Темы и идеи спектакля

Спектакль задает важный вопрос: можно ли сохранить человеческое достоинство, оказавшись в нечеловеческих условиях? Дефо, протестуя против власти, сам оказался на позорном столбе, где родился его знаменитый памфлет «Гимн позорному столбу». Этот опыт позволил автору глубже понять одиночество, которое знакомо многим даже в современном мире.

Ключевые элементы постановки

Современники учат нас независимому мышлению, упорному труду и вере в себя. Эти идеи ярко отражены в спектакле, который наполнен живой и образной музыкой, яркими костюмами и оригинальной сценографией. Актеры демонстрируют блестящий вокал и великолепную игру, что помогает глубже раскрыть многослойный замысел постановки.

Символика и эстетика

В спектакле позорный столб становится выразительным символом, который сначала служит спасительной мачтой для Робинзона, а затем превращается в календарь, на котором герой отмечает дни и годы своего одиночества. Это также отражает внутреннюю силу персонажа, поддерживающую его в трудные времена.

Двоемирие на сцене

Зритель становится свидетелем настоящего двоемирия: главный герой — это одновременно Даниэль Дефо и Робинзон Крузо. Действие разворачивается как на лондонской площади, так и на необитаемом острове. Кроме традиционных персонажей романа, на сцене появляются английские лорды, судейские чиновники, а также необычные герои, такие как Кошка и Попугай.

Уникальные персонажи

Спектакль запоминается этими яркими персонажами, в том числе неодушевленными предметами — Лопатой, Рубанком и Молотком, которые помогают Робинзону выжить. Эти элементы делают спектакль ещё более увлекательным и оригинальным.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, которая проникает в глубины человеческой души и заставляет задуматься о важных жизненных вопросах.

Купить билет на спектакль Робинзон Крузо

В других городах
Март
Апрель
20 марта пятница
11:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 700 ₽
3 апреля пятница
16:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 700 ₽

Фотографии

Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо

