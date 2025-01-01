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Robin Peret. Джазовый концерт. Соул, джаз, фанк и RnB
Киноафиша Robin Peret. Джазовый концерт. Соул, джаз, фанк и RnB

Robin Peret. Джазовый концерт. Соул, джаз, фанк и RnB

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вдохновение и талант: Робин Перет на театральной сцене

Молодой французский автор, композитор и исполнитель, Робин Перет (музыкант выступает под именем Robin), представляет собой воплощение выражения «совершенный артист». Его мощный и выразительный голос, а также виртуозные музыкальные импровизации делают его выступления незабываемыми.

Многогранность творчества

Робин выделяется не только своим вокалом, но и умением играть на различных музыкальных инструментах, таких как труба, клавишные и гитара. Его творчество черпает вдохновение из множества жанров, включая соул, джаз, фанк и RnB. Благодаря этому, он создал уникальный музыкальный мир, который пленяет и вдохновляет слушателей.

Значимые проекты

Первыми значительными проектами Робина стали «Premier souffle» и «Interlude». Эти работы ярко демонстрируют его музыкальный гений и разнообразие стилей, став важными вехами в его карьере. Они позволили Робину утвердиться как одного из самых оригинальных и многосторонних молодых французских артистов своего времени.

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Не пропустите возможность увидеть выступление Робина Перета в ближайшее время! Его концерты — это не только музыкальное, но и эмоциональное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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