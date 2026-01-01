Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роберт Тимербаев. Юбилейный концерт
Киноафиша Роберт Тимербаев. Юбилейный концерт

Роберт Тимербаев. Юбилейный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Юбилейный концерт Роберта Тимербаева в Уфе

В ГКЗ «Башкортостан» состоится юбилейный концерт Народного артиста Республики Башкортостан, заслуженного деятеля искусств Роберта Тимербаева. Этот концерт станет настоящим событием для всех любителей музыки.

Роберт Гафурович начал свою творческую карьеру в 90-х годах и с тех пор успешно развивается на музыкальной сцене. Его репертуар включает как классические произведения, так и сочинения русских, башкирских и татарских композиторов. За свою карьеру Тимербаев написал более двухсот песен, многие из которых получили признание и стали популярными среди слушателей.

Творчество Роберта Тимербаева и его супруги Фариды широко известно в Татарстане и Башкортостане, а также за пределами этих регионов. Артисты объездили всю Россию и выступали за границей, завоевав сердца зрителей своей музыкой. Песни Роберта Тимербаева, основанные на народных традициях, делают этот концерт особенно интересным для всех любителей народной музыки.

Добро пожаловать на праздничный концерт!

Купить билет на концерт Роберт Тимербаев. Юбилейный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ришат Тухватуллин
12+
Эстрада
Ришат Тухватуллин
8 марта в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1 ₽
Олег Митяев
6+
Авторская песня
Олег Митяев
15 апреля в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1500 ₽
Голоса Победы
6+
Эстрада
Голоса Победы
29 апреля в 13:00 Башкортостан
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше