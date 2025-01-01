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Билеты от 1000₽
Киноафиша Роберт Рождественский «Мы – долгое эхо…»

Роберт Рождественский «Мы – долгое эхо…»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный проект «Имена на все времена» представляет: Погружение в мир Роберта Рождественского

19 октября 2025 года в 17:00 в Зале Церковных Соборов зрителей ожидает уникальный вечер, посвящённый выдающемуся поэту эпохи Оттепели — Роберту Рождественскому. Спектакль «Мы — долгое эхо…» предложит зрителям неповторимое сочетание театра и музыки.

Структура вечера

Вечер разделён на две части, каждая из которых наполнена глубоким содержанием и эмоциональным зарядом.

Первая часть: Воспоминания и стихи

Первая часть, продолжительностью один час, перенесёт вас в эпоху шестидесятников. Станьте свидетелями удивительного действа, где дочь поэта, Екатерина Рождественская, поделится малоизвестными фактами о жизни своего отца, его отношениях с близкими и друзьями. Главная тема — это, конечно, любовь, которая связывала Роберта с его супругой Аллой Киреевой.

С помощью уникальной хроники и фотоматериалов из семейного архива, зрители смогут ближе познакомиться с личностью поэта. Екатерина прочитает своё «Письмо туда» — трогательное обращение к отцу, что придаст вечеру особую эмоциональную глубину.

Вторая часть: Музыка и песни

Во второй части вечера зрителей ждёт музыкальная программа. Под руководством Игоря Тукало выступят артисты эстрады и солисты музыкальных театров, которые исполнят как известные, так и редкие песни на стихи Рождественского. Среди них: «Эхо любви», «Огромное небо», «За того парня», «Не надо печалиться» и многие другие.

Эмоциональное послевкусие

Этот вечер подарит зрителям невероятное ощущение причастности к истории страны и ценностям семьи. Нежные и глубокие эмоции, которые вы испытаете, останутся с вами надолго.

Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
17:00 от 1000 ₽

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