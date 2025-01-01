Роберт Бабаев приглашает

Невероятный джаз с Робертом Бабаевым в клубе Эссе

Вас приглашает насладиться незабываемым джазовым вечером с талантливым ростовским вокалистом, композитором и мультиинструменталистом Робертом Бабаевым. Этот артист прошел обучение в престижном Berklee College of Music в Бостоне и стажировался у известного музыканта JD Walter в Нью-Йорке.

Роберт Бабаев активно сотрудничает с джазовым оркестром Георгия Гараняна, где выступает в качестве солиста. Его достижения в мире джаза впечатляют: он стал лауреатом первого места на конкурсе Гнесин джаз в Москве, а также принимал участие в таких фестивалях, как Международный джазовый фестиваль GG Jazz в Краснодаре и Ростовский международный джазовый фестиваль.

Программа вечера

В программе вечера звучат известные мировые джазовые хиты. В состав коллектива входят:

Роберт Бабаев - вокал

- вокал Константин Соколовский - гитара

- гитара Даниил Умрихин - бас

- бас Григорий Дерацуев - барабаны

Специальным гостем вечера станет Михаил Камалов на рояле и синтезаторе. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джазового волшебства и насладиться живым исполнением!