Роберт Бабаев приглашает

Вас приглашает насладиться незабываемым джазовым вечером с талантливым ростовским вокалистом, композитором и мультиинструменталистом Робертом Бабаевым. Этот артист прошел обучение в престижном Berklee College of Music в Бостоне и стажировался у известного музыканта JD Walter в Нью-Йорке.
Роберт Бабаев активно сотрудничает с джазовым оркестром Георгия Гараняна, где выступает в качестве солиста. Его достижения в мире джаза впечатляют: он стал лауреатом первого места на конкурсе Гнесин джаз в Москве, а также принимал участие в таких фестивалях, как Международный джазовый фестиваль GG Jazz в Краснодаре и Ростовский международный джазовый фестиваль.
В программе вечера звучат известные мировые джазовые хиты. В состав коллектива входят:
Специальным гостем вечера станет Михаил Камалов на рояле и синтезаторе. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джазового волшебства и насладиться живым исполнением!