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Киноафиша Roast Battle. Полуфинал + финал

Roast Battle. Полуфинал + финал

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Турнир «Roast Battle»: Комедийное сражение года

Приготовьтесь к уникальному мероприятию в мире стендап-комедии! В этом году «Roast Battle» — один из самых ожидаемых форматов Панчлайна — пройдет в захватывающем формате турнира.

Что такое «Roast Battle»?

«Roast Battle» — это комедийное шоу, где комики «прожаривают» друг друга, используя остроумные шутки и эпатажные подколы. Это не просто соревнование, а настоящая битва умов и чувства юмора. Каждый участник будет сражаться за звание лучшего шутника, пока не останется лишь один победитель.

Как пройдет турнир?

В этом году формат турнира подразумевает несколько раундов, в которых комики будут противостоять друг другу в схватке слов. Не упустите возможность увидеть, как они разыгрывают свои лучшие шутки и используют всю свою креативность, чтобы сразить соперников на повал.

Подводя итоги

Не пропустите шанс стать свидетелем этого яркого события! «Roast Battle» — это не только смех, но и настоящая проверка на прочность для участников. Приходите поддержать своих фаворитов и насладитесь атмосферой юмора и дружеского соперничества!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:30 от 1000 ₽

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