Билеты от 500₽
Roast Battle 1/4

Roast Battle 1/4

18+
18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Яркий вечер стендапа: Roast Battle в клубе "Техника безопасности"

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт — Roast Battle! Мероприятие состоится в клубе "Техника безопасности", где комики сразятся в остроумии и смехе. Это — уникальный формат, который обещает массу положительных эмоций и захватывающих моментов.

Дата и время

Roast Battle пройдет в ближайшую субботу. Не упустите шанс стать свидетелем истинного мастерства комиков!

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит известный комик Денис Антипин, который своими шутками создаст легкую и непринужденную атмосферу.

Жюри вечера

В состав жюри войдут такие звезды, как Юля Ахмедова и Виктор Комаров. Они не только будут оценивать выступления, но и добавят свою изюминку к мероприятию с интересными комментариями и отзывами.

Что такое Roast Battle?

Roast Battle — это вечер комедийных поединков, на которых участники шутят друг над другом в формате остроумных «приговоров». Зрители могут ожидать не только смех, но и невероятные реакции со стороны шутников, что делает каждый баттл уникальным.

Почему стоит прийти?

Это отличный способ провести вечер в компании друзей, насладиться качественным юмором и поддержать любимых исполнителей. Отличная атмосфера, потрясающие шутки и море позитива гарантированы!

Не пропустите этот вечер стендапа! Билеты уже в продаже, успейте занять лучшие места!

27 августа
ТехникабезОпасности Москва, Сущевская, 21, стр. 10
21:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
29 августа в 18:30 Руки вверх!
от 1290 ₽
Классика при свечах. Сергей Рахманинов
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Сергей Рахманинов
5 октября в 15:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
16 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
