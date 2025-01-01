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Roadhouse Band
Киноафиша Roadhouse Band

Roadhouse Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Roadhouse Band: Энергия блюза и блюз-рока

Группа Roadhouse Band была основана в Санкт-Петербурге в 2007 году и с тех пор завоевала признание за своё мощное звучание, которое сочетает современные направления блюза и блюз-рока с лёгкими вкраплениями джаза и фанка. Этот уникальный стиль привлекает зрителей, создавая неповторимую атмосферу на каждом концерте.

Завораживающие хиты и уникальные программы

В репертуаре Roadhouse Band — хиты таких знаменитых исполнителей, как Annika Chamber, Shemeka Copeland, Ana Popovic, Layla Zoe и других. Постоянный поиск новых идей позволяет группе создавать разнообразные и насыщенные концертные программы, которые будут интересны как опытным знатокам блюза, так и тем, кто только начинает знакомство с этим жанром.

Детали события:

  • Продолжительность: 2 часа с одним антрактом
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале, второй зал отделен перегородкой, в нем идет трансляция на видеоэкраны.

Roadhouse Band — это энергия, страсть и настоящий блюз, который не оставит равнодушным никого в зале.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽

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