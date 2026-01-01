РНО, Дирижер – Александр Рудин, Ксения Дудникова, меццо-сопрано

В Московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт с участием выдающихся исполнителей: дирижёра Александра Рудина и меццо-сопрано Ксении Дудниковой. В программе — знаменитая кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева, написанная для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра, а также несколько отдельных частей из этой кантаты. Кроме того, зрителей ждет торжественная увертюра «1812 год» и коронационная кантата «Москва» Петра Чайковского.
Музыка Прокофьева была создана под впечатлением от фильма Сергея Эйзенштейна и придаёт зрительскому восприятию величие исторических событий. Музыкальные образы кантаты максимально ярко и чётко передают атмосферу времени — от героических битв до торжественных моментов.
Кантата «Александр Невский», созданная Прокофьевым, основана на музыке к фильму, представленному на экраны в 1938 году. Эта работа оказала значительное влияние на развитие музыкального искусства, так как продемонстрировала новые возможности синхронизации музыки с визуальным искусством.
В кантате раскрываются ключевые эпизоды, связанные с историей Руси: от борьбы с монголо-татарами до триумфального возвращения Александра Невского в Псков. Слушатели смогут «увидеть» и «почувствовать» каждый момент, благодаря ярким музыкальным образам.
Продолжительность: I отделение — 40 минут, II отделение — 45 минут.