РНО, Дирижер – Александр Рудин, Ксения Дудникова, меццо-сопрано

Музыкальный вечер в МКЗ «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт с участием выдающихся исполнителей: дирижёра Александра Рудина и меццо-сопрано Ксении Дудниковой. В программе — знаменитая кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева, написанная для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра, а также несколько отдельных частей из этой кантаты. Кроме того, зрителей ждет торжественная увертюра «1812 год» и коронационная кантата «Москва» Петра Чайковского.

Музыка Прокофьева была создана под впечатлением от фильма Сергея Эйзенштейна и придаёт зрительскому восприятию величие исторических событий. Музыкальные образы кантаты максимально ярко и чётко передают атмосферу времени — от героических битв до торжественных моментов.

Исполнители и коллективы

Ксения Дудникова, меццо-сопрано

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова

Российский национальный оркестр

Дирижёр — Александр Рудин

О кантате «Александр Невский»

Кантата «Александр Невский», созданная Прокофьевым, основана на музыке к фильму, представленному на экраны в 1938 году. Эта работа оказала значительное влияние на развитие музыкального искусства, так как продемонстрировала новые возможности синхронизации музыки с визуальным искусством.

В кантате раскрываются ключевые эпизоды, связанные с историей Руси: от борьбы с монголо-татарами до триумфального возвращения Александра Невского в Псков. Слушатели смогут «увидеть» и «почувствовать» каждый момент, благодаря ярким музыкальным образам.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

I отделение Мясковский — Симфония № 9, ор. 28 II отделение Прокофьев — Кантата «Александр Невский» для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра, op. 78 I. «Русь под игом монгольским» II. «Песня об Александре Невском» III. «Крестоносцы во Пскове» IV. «Вставайте, люди русские» V. «Ледовое побоище» VI. «Мёртвое поле» VII. «Въезд Александра во Псков»



Продолжительность: I отделение — 40 минут, II отделение — 45 минут.