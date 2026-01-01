РНО, Дирижер – Александр Рудин, Ксения Дудникова, меццо-сопрано
РНО, Дирижер – Александр Рудин, Ксения Дудникова, меццо-сопрано

Продолжительность 85 минут
Возраст 6+
О концерте

Музыкальный вечер в МКЗ «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт с участием выдающихся исполнителей: дирижёра Александра Рудина и меццо-сопрано Ксении Дудниковой. В программе — знаменитая кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева, написанная для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра, а также несколько отдельных частей из этой кантаты. Кроме того, зрителей ждет торжественная увертюра «1812 год» и коронационная кантата «Москва» Петра Чайковского.

Музыка Прокофьева была создана под впечатлением от фильма Сергея Эйзенштейна и придаёт зрительскому восприятию величие исторических событий. Музыкальные образы кантаты максимально ярко и чётко передают атмосферу времени — от героических битв до торжественных моментов.

Исполнители и коллективы

  • Ксения Дудникова, меццо-сопрано
  • Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова
  • Российский национальный оркестр
  • Дирижёр — Александр Рудин

О кантате «Александр Невский»

Кантата «Александр Невский», созданная Прокофьевым, основана на музыке к фильму, представленному на экраны в 1938 году. Эта работа оказала значительное влияние на развитие музыкального искусства, так как продемонстрировала новые возможности синхронизации музыки с визуальным искусством.

В кантате раскрываются ключевые эпизоды, связанные с историей Руси: от борьбы с монголо-татарами до триумфального возвращения Александра Невского в Псков. Слушатели смогут «увидеть» и «почувствовать» каждый момент, благодаря ярким музыкальным образам.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

  1. I отделение
    • Мясковский — Симфония № 9, ор. 28
  2. II отделение
    • Прокофьев — Кантата «Александр Невский» для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра, op. 78
      • I. «Русь под игом монгольским»
      • II. «Песня об Александре Невском»
      • III. «Крестоносцы во Пскове»
      • IV. «Вставайте, люди русские»
      • V. «Ледовое побоище»
      • VI. «Мёртвое поле»
      • VII. «Въезд Александра во Псков»

Продолжительность: I отделение — 40 минут, II отделение — 45 минут.

17 июня среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

