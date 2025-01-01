РНО. Дирижёр - К. Кнапп, Ольга Волкова, скрипка

Музыкальный вечер с Мендельсоном и Брукнером

В этот раз вас ждет захватывающее музыкальное путешествие, где в одном концерте встретятся произведения двух гениальных композиторов — Феликса Мендельсона и Антона Брукнера.

Феликс Мендельсон и его Концерт для скрипки

Открывает программу Концерт для скрипки с оркестром ми минор, ор. 64 Феликса Мендельсона. Это произведение было написано в 1844 году, когда композитор искал уединение в немецком курортном городе Бад-Зоден. Мендельсон признался, что жизнь без фортепиано и с природой вокруг оказывала на него «вдвойне благотворное действие». Этот концерт стал классикой скрипичного репертуара и до сих пор восхищает слушателей своей мелодичностью и изысканностью.

Антон Брукнер и его Четвёртая симфония

Завершает вечер Симфония № 4 («Романтическая») ми-бемоль мажор, WAB 104, Антона Брукнера. Это произведение впервые прозвучало в 1881 году, хоть было написано за семь лет до этого. Брукнер, несмотря на трудности восприятия своей музыки современниками, получил поддержку от таких выдающихся личностей, как Рихард Вагнер. Симфония, обращающаяся к поэтичным образом природы, была вдохновлена природными пейзажами, которые композитор так любил исследовать, катаясь на лыжах или прогуливаясь по венскому Пратеру.

Оркестр под руководством Кристиана Кнаппа

В исполнении Российского национального оркестра под управлением дирижёра Кристиана Кнаппа вы услышите эту удивительную программу, которая состоит из двух частей:

I отделение: Мендельсон — Концерт для скрипки с оркестром ми минор, ор. 64

Мендельсон — Концерт для скрипки с оркестром ми минор, ор. 64 II отделение: Брукнер — Симфония № 4 («Романтическая») ми-бемоль мажор, WAB 104

Приглашаем вас насладиться этим незабываемым музыкальным вечером, который обещает принести радость и вдохновение!