RnB LAB by OK Project feat. Лера Колобова

«Джаз. Фанк. Хип-хоп. Диско. Соул. Электро RnB LAB» – это новая захватывающая программа от OK Project, созданная в коллаборации с вокалисткой Лерой Колобовой. Программа обещает погрузить зрителей в мир разнообразной, красивой и гармоничной музыки.
Эта программа включает в себя уникальные сочетания хип-хопа с джазом, фьюжн с диско и нестандартные ритмы. Каждый элемент музыкального полотна призван пробуждать самые глубокие чувства, преображать и помогать преодолеть жизненные трудности.
В концерте прозвучат композиции таких известных артистов, как Nate Smith, Robert Glasper, Anomalie, Moonchild, KIEFER и Michael Jackson.
На сцене выступят замечательные музыканты:
Каждый из участников является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и множества фестивалей. Без их таланта эта музыка не смогла бы прозвучать в полной мере.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!