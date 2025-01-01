RnB LAB by OK Project feat. Лера Колобова

Джаз и Хип-хоп: Новая Программа от OK Project в клубе Эссе

«Джаз. Фанк. Хип-хоп. Диско. Соул. Электро RnB LAB» – это новая захватывающая программа от OK Project, созданная в коллаборации с вокалисткой Лерой Колобовой. Программа обещает погрузить зрителей в мир разнообразной, красивой и гармоничной музыки.

Музыкальное Слияние Жанров

Эта программа включает в себя уникальные сочетания хип-хопа с джазом, фьюжн с диско и нестандартные ритмы. Каждый элемент музыкального полотна призван пробуждать самые глубокие чувства, преображать и помогать преодолеть жизненные трудности.

Известные Композиции

В концерте прозвучат композиции таких известных артистов, как Nate Smith, Robert Glasper, Anomalie, Moonchild, KIEFER и Michael Jackson.

Талантливые Музыканты

На сцене выступят замечательные музыканты:

Лера Колобова – вокал

– вокал Олег Кривенко – альт и сопрано саксофон

– альт и сопрано саксофон Элина Келешян – клавиши

– клавиши Владислав Корольков – гитара

– гитара Антон Глухов – бас

– бас Максим Минеев – барабаны

Каждый из участников является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и множества фестивалей. Без их таланта эта музыка не смогла бы прозвучать в полной мере.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!