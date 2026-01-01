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RMP

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Билеты от 1600₽

О концерте

Концерт RMP в Москве

Группа RMP (Rozmainsky & Mikhaylov Project) приглашает вас на свой концерт, который пройдет в знаменитом стадионе «Мегаспорт» в Москве. Это событие состоялось в 19:00.

О группе

RMP — российская супергруппа, собранная талантливыми музыкантами из различных отечественных проектов. Участники коллектива живут в больших городах России и стремятся открывать новые музыкальные горизонты. Их творчество включает в себя такие стили, как арт-рок, космическая психоделия и авант-прог.

Цели и идеи

Фундаментальной целью RMP является изучение неизведанных музыкальных миров, которые не поддаются рациональному анализу. При этом группа исследует, как современный человек может поддерживать душевное спокойствие в условиях стресса и тревоги. Некоторые научные исследования даже утверждают, что “RMP-комплекс” способен замедлять старение клеток, способствуя сохранению молодости.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную команду в действии и насладиться невероятными музыкальными композициями!

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Октябрь
31 октября суббота
19:00
Дворец спорта «Мегаспорт» Москва, Ходынский б-р, 3
от 1600 ₽

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