Концерт RMP в Москве

Группа RMP (Rozmainsky & Mikhaylov Project) приглашает вас на свой концерт, который пройдет в знаменитом стадионе «Мегаспорт» в Москве. Это событие состоялось в 19:00.

О группе

RMP — российская супергруппа, собранная талантливыми музыкантами из различных отечественных проектов. Участники коллектива живут в больших городах России и стремятся открывать новые музыкальные горизонты. Их творчество включает в себя такие стили, как арт-рок, космическая психоделия и авант-прог.

Цели и идеи

Фундаментальной целью RMP является изучение неизведанных музыкальных миров, которые не поддаются рациональному анализу. При этом группа исследует, как современный человек может поддерживать душевное спокойствие в условиях стресса и тревоги. Некоторые научные исследования даже утверждают, что “RMP-комплекс” способен замедлять старение клеток, способствуя сохранению молодости.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную команду в действии и насладиться невероятными музыкальными композициями!