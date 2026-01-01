Рәмилә Җамалова. Музыкаль кичә / Музыкальный вечер

Музыкальный вечер Рамили Замаловой

Приглашаем вас на музыкальный вечер лауреата всероссийских и международных конкурсов Рамили Замаловой. В программе – вокальные произведения татарских композиторов, которые отражают богатство и разнообразие национальной музыкальной культуры.

Вокальное наследие татарской музыки

Этот вечер предоставит уникальную возможность познакомиться с вокальным наследием татарских композиторов. Вы сможете услышать произведения, вошедшие в золотой фонд национальной музыки.

Язык исполнения

Мероприятие пройдет на татарском языке, что создаст особую атмосферу и позволит зрителям лучше понять глубину и тонкости произведений.