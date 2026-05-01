R.K. Quintet
12+

О концерте

Музыка Франции в исполнении R.K.Quintet

Спектакль «Чарующая Франция» возвращает на сцену ростовского ЭССЕ великолепный коллектив R.K.Quintet. Музыканты вновь готовы порадовать зрителей свежими аранжировками знаменитых французских хитов, а также оригинальными композициями, которые проникнуты духом французского джазового наследия.

Что услышат зрители

В программе прозвучат известные мелодии из французского кинематографа и эстрады, а также произведения всемирно известных французских джазменов. Каждое выступление насыщено ритмами и гармониями джаза, которые делают каждый концерт уникальным.

Состав коллектива

В R.K.Quintet собрана команда талантливых музыкантов:

  • Рудольф Куркчиян - вокал, мелодика
  • Юрий Подкользин - контрабас, бас-гитара
  • Кристина Выходцева - фортепиано
  • Иван Бордунов - барабаны
  • Сергей Никитин - альт-саксофон

Волнительная атмосфера

Каждое выступление R.K.Quintet обещает быть ярким и запоминающимся. Не упустите возможность насладиться культурами разных веков в одном выступлении!

Май
29 мая пятница
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1400 ₽

