Музыка Франции в исполнении R.K.Quintet

Спектакль «Чарующая Франция» возвращает на сцену ростовского ЭССЕ великолепный коллектив R.K.Quintet. Музыканты вновь готовы порадовать зрителей свежими аранжировками знаменитых французских хитов, а также оригинальными композициями, которые проникнуты духом французского джазового наследия.

Что услышат зрители

В программе прозвучат известные мелодии из французского кинематографа и эстрады, а также произведения всемирно известных французских джазменов. Каждое выступление насыщено ритмами и гармониями джаза, которые делают каждый концерт уникальным.

Состав коллектива

В R.K.Quintet собрана команда талантливых музыкантов:

Рудольф Куркчиян - вокал, мелодика

Юрий Подкользин - контрабас, бас-гитара

Кристина Выходцева - фортепиано

Иван Бордунов - барабаны

Сергей Никитин - альт-саксофон

Волнительная атмосфера

Каждое выступление R.K.Quintet обещает быть ярким и запоминающимся. Не упустите возможность насладиться культурами разных веков в одном выступлении!